Папа: всем, кто эксплуатирует мигрантов, однажды придется держать ответ перед Богом

20 сентября в Риме завершилась международная конференция «Ксенофобия, расизм и популистский национализм в контексте мировых миграций». В ней принимали участие представители ООН, Совета Европы, христианских Церквей и других религий.

Принимая участников встречи на аудиенции в Ватикане, Святейший Отец передал им послание, в котором подчеркивает: «Мы живем во времена, когда, по-видимому, возрождаются и вновь распространяются чувства, которые многим казались преодоленными: чувства подозрительности, опасения, презрения и даже ненависти к индивидуумам или группам, считающимся иными по причине этнической, национальной и религиозной принадлежности и поэтому не вполне достойными участвовать в жизни общества. Эти чувства также очень часто побуждают к реальным поступкам нетерпимости, дискриминации и притеснения, тяжко попирающим достоинство вовлеченных лиц и их основные права, включая само право на жизнь, на физическую и нравственную неприкосновенность. К сожалению, это случается и в мире политики, когда люди поддаются искушению использовать в своих интересах страхи и объективные трудности некоторых групп, пользуясь обманчивыми обещаниями во имя близоруких выборных целей».

В этих условиях — отмечает Папа – все мы призваны продвигать уважение к неотъемлемому достоинству каждого человека, воспитывая такое отношение в семье, а также в различных социальных контекстах. Прежде всего это касается педагогов, обязанных воспитывать учащихся в духе уважения к каждому человеку; это относится также к работникам социальных коммуникаций, которые должны быть служителями истины и, распространяя информацию, заботиться о содействии культуре встречи и открытости к другим, в духе взаимного уважения различий.

Обращаясь к тем, кто извлекает экономическую выгоду из атмосферы недоверия к иностранцам, — например, пользуясь нелегальным положением иммигрантов для их эксплуатации, — Папа Франциск призывает сделать «глубокое испытание совести», помня, что однажды за это придется держать ответ перед Богом.

Перед лицом новых проявлений ксенофобии и расизма религиозные лидеры призваны к особой миссии: распространять среди своих верных этические принципы и ценности, вписанные Богом в сердце человека. Они основаны на «общем происхождении и уникальной связи с Творцом», делающими нас членами единой семьи, сестрами и братьями. Достоинство всех людей и основополагающее единство человеческого рода находит свое подтверждение и закрепление в той мере, в какой мы принимаем Благую Весть о том, что «все люди равным образом спасены и объединены Христом». Таким образом, другой человек требует не только уважения в силу своего достоинства, но и отношения к себе как к брату или сестре. «Во Христе терпимость преобразуется в братскую любовь», — подчеркивает в своем послании Святейший Отец.

Источник: Vatican News