Папа — Вселенскому Патриархату: Церковь преображает мир

Утром 28 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию Константинопольского Патриархата, прибывшую на праздник святых апостолов Петра и Павла от имени Патриарха Варфоломея.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что их присутствие на торжествах «является знаком растущего единства, которое связывает Католическую Церковь и Вселенский Патриархат». Совершая память апостолов, их учения и свидетельства, мы приближаемся к единым корням наших Церквей, а также осознаем наше общее служение Евангелию ради нового человечества, обращённого к Богу. Современный мир, подчеркнул Папа, бросает немало вызовов: это и постепенное охлаждение христианской веры, презрение человеческого достоинства, идолопоклонство деньгам, растущее насилие, абсолютизация науки и техники, безрассудная эксплуатация природных ресурсов. Всему этому есть альтернатива, которая заключается в новых формах развития, социальной солидарности и справедливости. «Наши Церкви могут создавать новые возможности для преобразования мира: сама Церковь является знаком такого преобразования, взаимности, любви и открытости». Мы уверены, подчеркнул Святейший Отец, что будущее не может принадлежать индивидуализму, эгоизму, накопительству и разделениям. Оно – за солидарностью, поддержкой, единством и любовью.

Папа Франциск отметил, что «совпадение взглядов с возлюбленным братом Варфоломеем воплощается в конкретных общих начинаниях», напомнив о недавних проектах Вселенского Патриархата и Католической Церкви по борьбе с современной работорговлей, по защите окружающей среды и продвижению мира. Святейший Отец выразил благодарность Патриарху Константинопольскому за его немедленное принятие приглашения на встречу в Бари, где 7 июля состоится экуменическая молитва о ближневосточных христианах.

В конце обращения Епископ Рима выразил надежду, что у католиков и православных будет больше возможностей для сотрудничества и общей молитвы, для совместного провозглашения единого Евангелия Иисуса Христа.

Источник: Vatican News