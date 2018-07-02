Папа воззвал к миру в Никарагуа, Сирии, Эфиопии и Эритрее

В минувшее воскресенье после полуденной молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец помолился о мире в Никарагуа и Сирии, сообщает Vatican News.

1 июля 2018 г. Папа Франциск вознес молитвы о «возлюбленном народе Никарагуа», подчеркнув, что он «присоединяется к усилиям никарагуанских епископов и многих людей доброй воли, которые выступают в качестве посредников и свидетелей в процессе национального диалога на пути к демократии».

Вице-президент Никарагуа на этой неделе подтвердил приверженность правительства диалогу и миру и призвал международные организации осудить насильственные действия оппозиционных групп, которые фактически парализовали жизнь страны в последние месяцы и привели к смертельным столкновениям между демонстрантами и полицейскими силами. Конференция епископов страны также решительно призвала противодействующие стороны вернуться к переговорам о мирном решении спорных вопросов.

Далее Святейший Отец перешел к ситуации в Сирии, отметив, в частности, недавние нападения в провинции Дараа, «где военные действия в последние дни нанесли удары даже по школам и больницам», заставляя тысячи новых беженцев покидать свои дома. «Вместе с молитвой я возобновляю призыв, — сказал Папа, — оградить от дальнейших страданий население, которое уже в течение многих лет подвергается жестоким испытаниям».

«Посреди многочисленных конфликтов, — сказал далее Папа, — я хотел бы выделить инициативу, которую можно назвать исторической, и это хорошая новость: в эти дни, спустя 20 лет, правительства Эфиопии и Эритреи говорят о мире».

Две страны, которые имеют общую культуру, язык и историю, были врагами с 1998 года, ведя войну за приграничный город. После двух лет борьбы сторонами было подписано мирное соглашение, но в течение последующих 16 лет ни одна из сторон не соблюдала его. Однако новый премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на этой неделе обещал полностью выполнить соглашение, открывающее путь к прекращению боевых действий между двумя странами, и проложить путь к миру. Папа Франциск выразил упование на то, что эта инициатива станет «надеждой для этих двух стран Африканского Рога и всего африканского континента».

Святейший Отец также заверил в своих молитвах о группе мальчиков, которые неделю назад оказались заблокированными в подземной пещере в Таиланде. Сообщается, что спасатели, пытающиеся добраться до 12 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет и их тренера по футболу, находящихся в затопленном пещерном комплексе, используют мощные насосы для снижения уровня воды, что позволяет дайверам размещать направляющие канаты и баллоны с кислородом вдоль маршрута. Усилия, предпринятые в минувшее воскресенье, знаменуют собой первый значительный прогресс в течение нескольких дней в попытке достичь пленников. Восходящие паводки в пещере затормозили поисково-спасательную операцию.

На миниатюре вверху: одноклассники детей, заблокированных в пещере, показывают их фото (AFP)