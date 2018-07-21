Папа: возвещать Евангелие повсюду и в любых обстоятельствах

Святейший Отец обратился с посланием к участникам конференции в Маниле.

В Маниле (Филиппины) 22 июля завершается Пятая конференция о новой евангелизации, к участникам которой Папа Франциск обратился со специальным посланием. Ссылаясь на апостольское увещание «Evangelii Gaudium», Святейший Отец подчеркивает, насколько жизненно важным для Церкви является возвещение Евангелия «всем, повсюду, в любых обстоятельствах, без промедления, без нерадения и страха», поскольку «евангельская радость — для всего народа, она не может кого-то исключать».

Конференция в Маниле в первую очередь посвящена теме ученичества: «Евангелизация невозможна, если мы не укореняемся все больше и больше в личности Благой вести, в Иисусе», — пояснил архиепископ Манилы кардинал Тагле.

Источник: Vatican News