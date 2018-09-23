Папа восстановил в общении епископов Церкви в Китае

Католическая община в Китае призвана к братскому сотрудничеству ради возвещения Евангелия: Церковь существует для того, чтобы свидетельствовать прощающую и спасительную любовь Христа.

В день подписания Соглашения между Китаем и Святейшим Престолом Папа Франциск восстановил в полном церковном общении восемь китайских епископов, рукоположенных без Папского мандата.

В отношении одного из них – монс. Антония Ту-Шихуа – этот акт совершен посмертно: епископ скончался в январе 2017 года, перед смертью изъявив волю примириться с Апостольским Престолом.

Папа Франциск выразил надежду, что подобное решение поможет начать новый путь и преодолеть раны прошлого, реализуя полное единство всех китайских католиков.

Источник: Vatican News