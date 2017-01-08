Папа во время крещения в Ватикане: плач был первой проповедью Иисуса

В праздник Крещения Господня, который в этом году отмечался в Католической Церкви 8 января, Папа окрестил 28 детей сотрудников ватиканских структур: 13 девочек и 15 мальчиков. Торжественная церемония, согласно древнему обычаю, прошла во время св. Мессы в Сикстинской капелле Ватикана.

«Чтобы передать дар веры собственным детям, — заметил в своей короткой импровизированной проповеди Святейший Отец, — надо жить ею и говорит о ней, не достаточно только исповедовать её во время воскресной Мессы».

По словам Папы Франциска, верить — значит доверять Богу и именно этому родители должны научить своих детей через собственный пример. Понтифик также напомнил, что крещение в раннем христианстве называли «освящением», потому что «вера освящает сердце, позволяет видеть вещи в новом свете».

Папа с юмором назвал «концертом» плач детей во время литургии. По его словам, это не нарушает сакральности обряда. «Мне нравится думать, что первой проповедью Иисуса в яслях был именно плач», — сказал он. Как и в предыдущие годы, Папа предупредил перед церемонией, что если кто-то из детей заплачет по причине голода, мать должна покормить него не смущаясь, «как Богоматерь кормила Иисуса».

В заключение своей проповеди Святейший Отец призвал родителей, чтобы их воспитание детей в вере становилось свидетельством для всех, в том числе священников и епископов.

По материалам Radio Vaticana