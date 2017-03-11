Папа пожертвовал 100 тысяч евро бедствующим в Алеппо

В пятницу утром, 10 марта, в городке Аричча Папа Франциск совершил Св. Мессу, на которой помолился о мире в Сирии, а после распорядился отправить 100 тысяч евро бедствующим жителям сирийского Алеппо. В эту сумму также вошли пожертвования от Римской Курии. Об этом сообщила заместитель директора Зала Печати Святейшего Престола Палома Гарсиа Овехеро.

Пожертвование будет оформлено Апостольской Элемозинарией и проведено через Кустодию ордена францисканцев на Святой Земле.

Сам Папа около 11:30 по местному времени вернулся в Ватикан, завершив недельный цикл великопостных Духовных упражнений.

Вечером того же дня Святейший Отец отправился в римское викариатство, чтобы встретиться с префектами епархий пригородных районов Рима.

«Это было рабочее закрытое заседание, — сказала г-жа Палома Овехеро — которое является частью обычной жизнедеятельности поместной Церкви».

По материалам Radio Vaticana