Папа: вера подвергается опасности, если мы не прибегаем к Божьей Матери

В воскресенье 28 января Папа Франциск совершил Святую Мессу в базилике Санта-Мария-Маджоре по случаю праздника Перенесения чудотворной иконы «Salus Populi Romani» — «Спасение римского народа». Икона была недавно отреставрирована в мастерских Ватиканских музеев.

В Пресвятой Деве Марии мы находим убежище, она никогда не пренебрегает нашими молитвами, и мы нуждаемся в ней подобно тому, как дети нуждаются в материнских руках или как странник нуждается в отдохновении. Проповедь Папы Франциска стала самым настоящим гимном славословия Небесной Матери, почитаемой как заступницу римского народа. Святейшему Отцу этот чудотворный образ, пришедший с христианского Востока, особенно дорог: Папа посетил базилику Санта-Мария-Маджоре для почитания иконы уже 59 раз, в частности, это стало традицией в преддверии и после апостольских поездок. На этот раз праздник Перенесения иконы «Salus Populi Romani» имел особенно торжественный характер: на свое место вернулось отреставрированное древнее изображение.

Пресвятая Дева Мария «бережет узы и защищает от зла», подчеркнул Папа: «Туда, где обитает Дева Мария, не может войти дьявол, там, где обитает Матерь, смущение не возобладает, страх не победит». Не идеи и не технологии вселяют надежду, но лик Матери, «надежного ковчега посреди потопа». Папа призвал обращаться каждый день к Божьей Матери, приглашать ее в свое сердце и в свою жизнь. Вера подвергается опасности, когда ее переживают без Небесной Матери и ее защиты. «Матерь не факультативна, — отметил Папа, — любовь к ней – не поэзия». Без Матери мы не можем быть чадами: вот почему Господь просит нас принять Матерь, как Он поручил это апостолу Иоанну у подножия Креста.

«Нельзя быть нейтральными или отстраненными по отношению к Матери: так мы теряем наше сыновство и наше осознание себя народом, и наше христианство тогда состоит из идей и программ, но оно лишено доверия, нежности и сердца. Однако без сердца не может быть любви, и вера рискует превратиться в красивую сказку старых времен».

Христианский народ с самых истоков понимал, что в испытаниях нужно прибегать к Божьей Матери, укрываться под ее покровом. Не случайно на Востоке празднуют Покров Пресвятой Богородицы, почитая икону, на которой верующие укрываются под ее мантией. Дева Мария заступается за нас без промедления и не оставляет без внимания ни одну из наших молитв. Она знает наши трудности, она с чуткостью относится к перипетиям нашей жизни, подчеркнул Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана