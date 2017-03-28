Папа: вера побуждает принимать жизнь такой, какая она есть

Верить в Иисуса означает принимать жизнь такой, какая она есть, идти по ней с радостью, не жалуясь и не поддаваясь параличу уродливого греха лени: об этом 28 марта говорил Папа Франциск на утренней Мессе в ватиканской часовне Дома Святой Марфы.

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал евангельский фрагмент от святого Иоанна о расслабленном, которого исцелил Иисус. Этот человек находился в болезни 38 лет и в момент встречи с Христом лежал рядом с иерусалимской купальней, вместе с ним было множество других больных, слепых, хромых и парализованных. Время от времени поверхность воды возмущал ангел, и первый из больных, спустившихся в купальню, исцелялся. Христос задаёт паралитику лишь один вопрос: «Хочешь ли быть здоров?»

«Это прекрасно, Иисус всегда спрашивает у нас, хотим ли мы выздороветь, быть счастливыми, улучшить свою жизнь, хотим ли мы исполниться Святого Духа? Если бы Иисус задал подобный вопрос об исцелении другим больным, которые там были, — слепым, хромым, паралитикам, они бы все воскликнули: ‘Да, Господи, конечно!’. Но тот странный человек отвечает Христу: ‘Господи; я не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня’. Его ответ — это жалоба, мол, смотри, Господи, насколько зло и несправедливо жизнь поступила со мной; все остальные могут подойти и исцелиться, а я все эти 38 лет только пытаюсь…».

Этот человек, отметил Папа Франциск, был как дерево, посаженное при водном потоке, о котором говорится в Ответном псалме литургии дня, у которого были «высушенные корни, и эти корни не достигали воды и не могли почерпнуть здоровья»:

«Это понятно из его поведения, из его жалоб, из постоянного желания обвинить кого-то другого: ‘Другим всегда удаётся, они успевают раньше меня, а я, бедняга, лежу здесь уже 38 лет…’. Это скверный грех, грех лени. Этот человек был болен, но не столько из-за паралича, сколько из-за лени, что гораздо хуже; его сердце было теплохладным. Жить, потому что живётся, не желая двигаться вперед, не желая сделать что-то в жизни, потерять память о радости… Этот человек даже не знал слова ‘радость’: для него всё было потеряно. Это грех, серьезный недуг, оправдывающий, что так удобнее, привычнее, а жизнь несправедлива ко мне. Здесь налицо обида, горечь сердца».

Однако Христос не упрекает больного, но говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Паралитик чудесным образом исцеляется, но так как дело происходило в субботу, приходят в негодование книжники: недопустимо в этот день носить с собой постели; они приказывают бывшему паралитику выдать им целителя, говоря, что это идет вразрез с Законом, а сам врачеватель — вовсе не от Бога.

Папа Франциск отметил, что бывший паралитик даже не сказал спасибо Иисусу, не спросил Его имени: «Он поднялся с той же ленью, какая побуждает к жизни лишь потому, что воздух бесплатный», а саму жизнь превращает в безрадостное существование и в постоянную зависть к другим, более удачливым. «Лень, — подчеркнул Святейший Отец, — это грех, который парализует человека и не позволяет ему ходить. Также и сегодня Господь смотрит на каждого из нас, грешников, и, замечая в нас этот грех, восклицает: «Встань!»:

«Сегодня Господь обращается к каждому из нас со словами: ‘Встань, возьми свою жизнь, красива ли она или нет; возьми её, иди дальше. Не бойся, иди вперёд! <…> Это твоя жизнь, твоя радость. Первый вопрос, который задаёт Господь, — ‘Хочешь ли быть здоров?’, — и если мы этого хотим, то нужно встать на ноги. Во Входном антифоне, в начале Святой Мессы, звучали прекрасные слова Господа: ‘Жаждущие, придите к водам, и хотя у вас нет серебра, придите и пейте с радостью’. Если мы скажем Господу, что хотим выздороветь, что нуждаемся в Его помощи, чтобы встать на ноги, мы познаем радость спасения».

Источник: Радио Ватикана