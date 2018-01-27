Папа: вера передаётся благодаря смелому свидетельству

26 января Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы и в своей проповеди прокомментировал первое литургическое чтение. Говоря о передаче веры апостола Павла из его Послания к Тимофею, Святейший Отец выделил три ключевых слова: «сын», «свидетельство» и «материнство».

Святой Павел, отметил Епископ Рима, порождает веру Тимофея «юродством проповеди, и в этом его отцовство». Апостол язычников смело благовествует, не смягчая Благую Весть полуправдой. Подлинный проповедник, сказал Папа Франциск, не может быть теплохладным или равнодушным, его слова должны пронизывать насквозь сердце слушателя.

Вера в Спасителя-Христа передаётся также личным свидетельством, которое придаёт силу возвещению. Если среди прихожан процветают сплетни и клевета, навряд ли они будут достоверными свидетелями веры. Но если другие смогут увидеть в них людей, которые никогда не осуждают, всегда приходят на помощь нуждающимся, посещают больных, то сразу возникнет вопрос: почему они так живут? — Потому что имеют сильную веру, потому что идут по стопам Иисуса. Личное свидетельство веры приносит большие плоды.

Папа Франциск отметил, что вера в Христа передаётся прежде всего от родной матери, она передаётся благодаря материнству Церкви, которая тоже женского рода. В своём Послании апостол Павел говорит о маме и бабушке Тимофея, которые делились с учеником апостола своей верой. Святейший Отец задался вопросом, насколько современные матери готовы учить вере своё потомство, если некоторые из детей даже не умеют сотворить крестного знамения… Понимают ли молодые невесты, что им вскоре предстоит наставлять своих детей основам веры?

В конце проповеди Папа Франциск вознёс молитву:

«Попросим Господа, дабы Он научил нас передавать веру в качестве свидетелей, проповедников, женщин и матерей».

Источник: Радио Ватикана