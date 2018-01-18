Папа: насилие фальсифицирует борьбу за единство и примирение (+ ФОТО)

17 января Папа Франциск продолжил апостольский визит в Республику Чили Святой Мессой в Темуко: когда-то его населяли индейцы мапуче (арауканы). Святейший Отец приветствовал представителей этого и других коренных народов, о нуждах которых он служил Евхаристию. На Мессу «о прогрессе народов» пришли 150 тысяч человек.

Папа напомнил, что на этом месте происходили тяжкие преступления против прав человека, и пригласил к безмолвной молитве о жертвах и о тех, кто «ежедневно носит на себе бремя многочисленных несправедливостей» и «множества скорбей». Папа просит остерегаться таких видов насилия, которые не ведут к единству и примирению, а, наоборот, угрожают им, и избегать «красивых» договоренностей, которые никогда не реализуются и не оправдывают надежд.

«Нельзя обойти стороной тот факт, что культура взаимного признания не может строиться на насилии и разрушении, которые в конце концов требуют человеческих жертв. Нельзя требовать признания, уничтожая других, потому что это ведет только к росту насилия и разделений. Насилие порождает насилие, разрушение усугубляет разобщенность, разъединяет. Насилие в конечном счете фальсифицирует самую праведную цель. Поэтому давайте скажем «нет» разрушительному насилию».

Папа призывает к диалогу для достижения единства: это единство – дар Иисуса, однако о нем следует молиться непрестанно ради блага нашей земли и наших детей. При этом «нужно быть внимательными перед возможными искушениями», которые могут исказить в корне этот дар Божий. Папа добавил, что единство не следует путать с единообразием. Единство не может родиться от нейтрализации или стирания различий: богатство земли формируется благодаря тому, что каждый компонент делится с другими своей мудростью.

Со Христом каждая культура, каждый народ признан внести свой вклад в развитие этой благословенной земли, сказал далее Папа и еще раз подчеркнул, что «единство – это примиренное разнообразие». Ради единства недопустима личная или общинная несправедливость. «Мы нуждаемся в богатстве, которое может предложить каждый народ, и нам нужно отказаться от логики, согласно которой культуры считаются «высшими» или «низшими». Единство нужно созидать подобно ремесленникам в повседневной жизни. Его нельзя строить за письменным столом или на документах: для созидания единства необходимо слушать и признавать других.

Источник: Радио Ватикана