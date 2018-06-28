Папа: в сердце Бога есть особое место для инвалидов

Перед началом общей аудиенции 27 июня Папа Франциск встретился в ватиканском Зале Павла VI с группой инвалидов из американской молодёжной ассоциации глухих DCYIA («Deaf Catholic Youth Initiative of the Americas»).

В своём обращении к верующим Святейший Отец сказал, что он молится, дабы их паломничество, названное «Время ходить с Иисусом», помогло возрастать в любви к Иисусу Христу и друг к другу:

«Господь приберег в Своем сердце особое место для людей с какими-либо ограниченными возможностями, — так же как и преемник святого Петра. Я надеюсь, что время, проведённое в Риме, обогатит вас духовно и укрепит ваше свидетельство любви Бога ко всем Его детям. Продолжайте ваш путь и, пожалуйста, не забывайте молиться и обо мне. Да ниспошлёт Всемогущий Бог на всех вас Своё обильное благословение».

Папа Франциск обратился также к делегатам организации «Special Olympics», прибывшей в Ватикан по случаю своего полувекового юбилея:

«Мир спорта, — подчеркнул Епископ Рима, — открывает людям особые возможности для укрепления взаимопонимания и дружбы, и я молюсь, чтобы это олимпийское пламя было знаком радости и надежды на Господа, Который дарует Своим детям единство и мир».

Источник: Vatican News