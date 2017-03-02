Папа в римской базилике Санта-Сабина: Великий Пост помогает бороться с духовным удушьем

1 марта в римской базилике Санта-Сабина на Авентинском холме Папа Франциск возглавил Святую Мессу Пепельной среды с обрядом благословения и возложения пепла. Незадолго до богослужения Святейший Отец принял участие в традиционном покаянном крестном ходе от близлежащей церкви Святого Ансельма вместе с кардиналами, епископами, монашествующими и многочисленными верующими.

«Обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив»: свою проповедь Папа Франциск начал с комментария на эти слова пророка Иоиля из первого литургического чтения. В нынешнее благодатное время, ведущее к Пасхе, нужно ещё раз «сосредоточить внимание на милосердии» Небесного Отца. Великий Пост, отметил Папа, ведёт нас к победе милосердия над всем, что стремится уничтожить нас; это «путь от рабства к свободе, от страдания к радости, от смерти к жизни». Мы созданы из праха, как об этом говорит жест возложения пепла, но мы пребываем в «любящих руках Бога, Который дыханием Духа жизни» даровал нам спасение:

«Он хочет и впредь одаривать нас дуновением жизни, которое спасает от других веяний: от удушливой асфиксии нашего эгоизма, от удушья мелких амбиций и немого безразличия, от удушья, которое подавляет дух, сужает горизонты и задерживает биение сердца. Дыхание Божьей жизни спасает от этого удушья, которое угашает нашу веру, охлаждает милосердие и уничтожает надежду».

Великий Пост, по словам Папы Франциска, — это исцеление от привычного, обыденного духовного удушья: печали, страха и враждебности. Нужно уметь сказать нет духовному удушью вызванному равнодушием, невниманием к другим, принижением дара жизни.

Необходимо сказать нет удушливой загазованности пустых слов, грубой и поспешной критики, упрощенного анализа, который не охватывает всей сложности человеческих проблем, в особенности тех, кто страдает, подчеркнул Святейший Отец:

«Нет удушью молитвы, успокаивающей совесть, нет милостыне, приносящей нам удовлетворение, нет посту, в который мы чувствуем себя в порядке. Великий Пост — это время сказать нет асфиксии, порождённой исключением других, желанием достичь Бога, отстраняясь от ран Христа в ранах братьев; такая духовность сводит веру к культуре гетто и исключённости».

Подготовка к Пасхе, отметил Святейший Отец, — это также время задаться вопросаом, что стало бы с нами без милосердия Бога, Который «всегда даёт возможность начать всё сначала»? Что стало бы с нами без «многих молчаливых лиц, которые тысячами способов протягивали нам руку помощи»? Святая Четыредесятница ведёт нас от тьмы к свету, подчеркнул в завершение своей проповеди Папа Франциск:

«Великий Пост — это время снова начать дышать полной грудью; время открыть наши сердца дыханию Того Единственного, Кто способен превратить наш прах в человечество. Сейчас не время раздирать одежды перед лицом окружающего зла, но нужно приготовить место в жизни для всего доброго, что мы в силах сделать, отказаться от всего, что нас изолирует, замыкает и парализует».

Источник: Радио Ватикана