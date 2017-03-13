Папа в римском приходе: Иисус всегда ждёт нас (+ ФОТО)

В воскресенье 12 марта, во второй половине дня, Папа Франциск посетил приход Святой Магдалины из Каноссы на римской окраине Боргата Оттавия. Перед Святой Мессой Епископ Рима встретился с многочисленными прихожанами и помолился с больными.

На приходской спортплощадке Папа ответил на вопросы детей и молодёжи. Святейший Отец признался, что во время его первой встречи с Иисусом самый первый шаг сделал именно Господь. «Христос всегда выходит нам навстречу», и даже если мы отворачиваемся, Он не теряет надежды: обращается к нашему сердцу, всячески помогает понять Свою любовь, никогда не оставляет нас и терпеливо ждёт нашего ответа. Папа Франциск сказал, что ему всегда нравилось церковное служение: когда он был приходским священником, деканом факультета, когда преподавал катехизис, служил Мессы для детей.

Святейший Отец обратил внимание детей на открытость к другим людям, важность нести им мир, любовь и примирение, избегать скверных слов, а также сплетен, которые приводят к раздорам и к «террористическому» уничтожению всего вокруг — семьи, жилого квартала, прихода и, прежде всего, собственного сердца. По словам Папы Франциска, его пугает, когда человек сознательно выбирает сторону зла. В жизни Святейшего Отцы было много замечательных моментов: походы с родителями на стадион, встречи с друзьями, молитва в тишине, чтение Слова Божьего. Отвечая на вопрос детей, Папа отметил, что ему не нравится видеть себя в телевизоре и гораздо более по душе встречаться с людьми лицом к лицу.

Обращаясь затем к катехизаторам, Епископ Рима поблагодарил за их служение и подчеркнул:

«Чем стала бы Церковь без вас! Вы являетесь столпами приходской жизни, жизни епархии».

Тема разговора перешла к использованию современных коммуникационных технологий, и Святейший Отец отметил, что в нашу эпоху мобильных телефонов одним из худших недугов является неспособность выслушать другого. Примером искреннего внимания к собеседнику может служить посещение больного, которому нужно позволить высказаться и окружить вниманием. Общение по сотовому телефону никогда не может заменить реального присутствия и конкретного диалога.

Затем Папа Франциск перешёл в приходской театральный зал и встретился с родителями младенцев, крещёных в течение года, а также с пожилыми и больными прихожанами:

«Спасибо вам за то, что вы пришли сюда. Обещаю молиться о вас, и хочу сказать, что болезнь, как вы знаете, это — крест, но крест является семенем жизни. Великодушно неся его, можно подарить столько жизни множеству людей, которых мы не знаем. Я рядом с вами и прошу вас молиться обо мне, дабы Господь укрепил мою духовную жизнь; чтобы я был хорошим человеком и священником ради служения другим. Вверяю себя вашим молитвам».

После встречи с сотрудниками пастырского служения Папа исповедал некоторых верующих, а затем возглавил Святую Мессу.

Комментируя Евангелие второго воскресенья Великого Поста, Епископ Рима размышлял о ярком, сияющем, преображенном лике Иисуса, а также о Его искажённом болью лике на Кресте. «Христос смирил Самого Себя ради нашего спасения, принимая на Себя бремя наших грехов», — подчеркнул Святейший Отец: «Мы привыкли говорить о чужих грехах, что они ужасны…» Вместо этого нужно видеть свои собственные прегрешения и взирать на Того, Кто ради нас стал грехом: «Таков путь к Пасхе».

Папа Франциск призвал верующих мысленно взглянуть на два лика Спасителя и созерцать их, укрепляясь на путях христианской жизни:

«Пусть это поможет нам просить прощения за наши грехи и стараться больше не грешить. Пусть это особенно поможет намдоверять, потому что Господь принял на Себя наши грехи. Он всегда готов простить нас; мы только должны попросить об этом».

В завершение своего пастырского визита в римский приход Святой Магдалины из Каноссы Папа Франциск поблагодарил священников и прихожан за тёплый приём, помолился вместе с ними Пресвятой Деве Марии и преподал всем собравшимся своё апостольское благословение.

Источник: Радио Ватикана