Папа в последний день 2017 года: быть ремесленникам общего блага (+ ФОТО)

Вечером 31 декабря Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Первую вечерню торжества Пресвятой Богородицы. После богослужения последовали выставление Пресвятых Даров, пение благодарственного гимна «Te Deum» и евхаристическое благословение.

Обращаясь к верующим в последний день уходящего года, Святейший Отец отметил: эта Вечерня «дышит атмосферой полноты времён», ибо она побуждает нас созерцать и чувствовать великий дар воплощённого Слова, которое «принесло полноту времени миру и человеческой истории». Первой из людей, отметил Святейший Отец, это чувство испытала Пресвятая Богородица в своей смиренном сердце и в плоти, исполненной Святым Духом. От Матери Христа Церковь унаследовала внутреннее восприятие полноты времён, и единственным человеческим ответом верующих — достойным величайшего дара Бога — является чувство благодарности, подчеркнул Папа Франциск:

«В этой атмосфере, созданной Святым Духом, мы возносим благодарение Богу за уходящий год, подтверждая, что все блага являются Его даром».

К сожалению, отметил Папа, время 2017 года, которое Бог даровал нам цельным и здравым, мы, люди, во многом растратили и изранили делами смерти, ложью и несправедливостью:

«Вопиющим знаком этой повторяющейся и абсурдной гордыни являются войны, а также большие и малые преступления против жизни, истины, братства, чреватые многочисленными формами человеческой, социальной и экологической деградации. За всё это мы хотим и должны принять ответственность перед Богом, братьями и перед всем творением».

Но сегодня, отметил Святейший Отец, берёт верх благодать Иисуса Христа и её отражение в Пресвятой Деве Марии; сегодня — время особой благодарности. Епископ Рима отметил, что он испытывает симпатию и благодарность всем римлянам, которые своими малыми, но драгоценными жестами заботятся о благе Вечного города. Свою действенную любовь к Риму они каждый день выражают без шумихи и рекламы, в стиле практического гражданского воспитания, внося таким образом свой молчаливый вклад в общее благо.

Папа Франциск подчеркнул, что он также чувствует большое уважение к родителям, учителям и всем воспитателям, которые в таком же стиле стараются подготовить детей и молодёжь к гражданскому восприятию и этике ответственности, помогая им чувствовать себя частью целого, проявлять заботу и интересоваться окружающей действительностью.

Об этих людях не говорят в новостях, отметил Святейший Отец, и они составляют большинство жителей итальянской столицы. Многие из них живут в сложных экономических условиях, но они не причитают, не питают обид и недовольства, но каждый день стремятся внесить свой вклад, чтобы немного улучшить ситуацию, подчеркнул Папа Франциск:

«Сегодня, воздавая благодарение Богу, я призываю вас также выразить благодарность всем этим ремесленникам общего блага, которые любят свой город не на словах, а делами».

По окончании праздничного богослужения в Ватиканской базилике Епископ Рима вышел на площадь Святого Петра, помолился у рождественского вертепа и приветствовал многочисленных верных.

Источник: Радио Ватикана