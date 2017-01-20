Папа: в милосердии Бога проявляется Его всемогущество

Папа: в милосердии Бога проявляется Его всемогущество

Январь 20, 2017

Сердце проходившего в прошлом году Юбилея заключается в радушии, которому Бог нас научил, принимая и прощая: затронул эту тему на аудиенции организаторам выставки “Antiquorum habet”. Она была открыта в 2016 году в Итальянском сенате по случаю Святого года.

Папа пожелал организаторам выставки и впредь черпать обильные духовные плоды Юбилея Милосердия. Экспозиция была посвящена истории Юбилеев в их многочисленных аспектах: от архитектуры до приема паломников. Но главный аспект заключается в том, что в Юбилее «встречаются благодать Бога и хрупкость человека, всегда нуждающегося в любви и прощении Отца. Богу присуще проявлять , и в этом особенно открывается Его всемогущество». Бог принимает нас, не прося ничего взамен, Он прощает, обнимает и называет нас Своими детьми.

 

Источник: Радио Ватикана

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