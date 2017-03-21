Папа в Фатиме: опубликована официальная программа визита

Папа Франциск совершит паломничество в португальское селение Фатима 12-13 мая, когда исполнится 100 лет со дня первого явления Пресвятой Девы Марии трем детям-пастушкам.

20 марта 2017 г. в Ватикане представили официальную программу папской поездки, которая займет всего сутки. Речь идет именно о паломничестве, а не об официальном визите, уточняет Благовест-инфо со ссылкой на пресс-службу Святейшего Престола.

В пятницу, 12 мая, в 14.00 понтифик вылетит из римского аэропорта Фьюмичино и прибудет на военный аэродром Монти-Риал на севере от Лиссабона в 16.20 (время в Португалии отстает на час от центральноевропейского).

На аэродроме Папу будут встречать президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, который в течение двадцати минут проведет с Франциском беседу с глазу на глаз. Затем Папа помолится в часовне при военной базе и в 17.15 вылетит на вертолете в Фатиму, которая находится в 10 км от Монти-Риала.

Приземлившись в Фатиме в 17.35, Франциск доберется на автомобиле до часовни явлений, где в 18.15 возглавит молитву. После ужина Папа примет участие в факельном шествии, которое начнется в 21.30 у часовни явлений, и обратится с кратким приветствием к верующим, после чего прочитает молитвы розария.

13 мая, в день когда исполняется ровно 100 лет с первого явления Божией Матери, Папа Франциск встретится в 9 утра с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Затем он отправится в Фатимскую базилику Божией Матери розария и в 10.00 возглавит Св. Мессу на паперти этого храма. В ходе богослужения понтифик произнесет проповедь и обратится с приветствием к больным.

На 12.30 запланирован обед Папы с португальскими епископами, а в 14.45 на базе Монти-Риал состоится церемония проводов Франциска. В 15.00 понтифик вылетит с военного аэродрома, чтобы в 19.05 приземлиться в римском аэропорту Чампино.

В 1917 году – с мая по октябрь – Дева Мария шесть аз являлась трем маленьким пастушкам на поле близ Фатимы. Двое визионеров – Франсишку и Жасинта Марту – скончались в раннем возрасте вскоре после этих событий. Третья пастушка – Лусия, ушла в монастырь и дожила до 2005 года. Процесс ее беатификации был начат в 2008.

Сообщается также, что в ходе своего паломничества в Фатиму Святейший Отец может канонизировать Франсишку и Жасинту Марту.

Папа Франциск станет четвертым Епископом Рима, который посетит санктуарий Божией Матери в Фатиме. Ранее там побывали Павел VI (1967), Иоанн Павел II (1982, 1991 и 2000) и Бенедикт XVI (2010).