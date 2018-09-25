Папа в Аглоне: вместе с Девой Марией выходить навстречу людям (ФОТО + ВИДЕО)

Во второй половине дня 24 сентября Папа Франциск посетил богородичное святилище в Аглоне, крупнейший паломнический центр Латвии. Здесь, у подножия базилики Успения Пресвятой Богородицы Епископ Рима совершил торжественную Святую Мессу, в которой приняли участие тысячи паломников.

Свою проповедь Папа Франциск посвятил Матери Христа: Мария неразлучна со Своим Сыном, страдающим на Голгофе, и равным образом она близка к тем, кого отвергает мир, кого он осуждает и изгоняет. Её материнская близость, отметил Папа, постоянна и неизменна: все страдающие и отверженные обществом могут испытать её нежное присутствие, ибо они несут на себе открытые раны её Сына Иисуса.

Пресвятая Дева Мария, подчеркнул Епископ Рима, — пример великодушного прощения, свободного от упрёков и претензий. «В наших политических реалиях история международных конфликтов по-прежнему болезненно свежа», и принести исцеление могут лишь братские, великодушные отношения. Папа Франциск напомнил об известном пастыре Церкви в Латвии монс. Болеславе Слоскансе, который в предвоенные годы был арестован и оправлен на Соловки по ложному обвинению в шпионаже. Папа привёл трогательные слова этого латышского епископа, которые он писал из заключения своим родителям: «Умоляю вас, не дайте никакой жажде мести или чувству горечи проникнуть в ваши сердца, — если бы это случилось, мы бы уже были не христианами, а фанатиками».

Наши времена обозначены недоверием к другим и упованием на собственные силы ради своего достатка и безопасности, отметил Епископ Рима; существует также риск жить с кем-то рядом, но пребывать в холодном безразличии: это может случиться между супругами, молодёжью и взрослыми или даже пожилыми. Однако Матерь Христа приглашает нас из этого святилища в Аглоне «заново возложить надежды на брата, на всеобщее братство», строить единство в разнообразии детей одного Отца, отдавать приоритет самым бедным, помогать упавшим подняться на ноги, принимать всех такими, какие они есть, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.

Источник: Vatican News