Папа: унижать слабых побуждает дьявол

Что заставляет человека презирать слабых? Папа Франциск размышлял об этом в понедельник на утренней Мессе в часовне Пресвятой Троицы в Ватикане, комментируя отрывки из Священного Писания, в которых сильный унижает слабого.

В особенности Папа остановился на толковании первого литургического чтения из 1 Книги Самуила (1 Царств). Речь идет о родителях пророка — Елкане и Анне. У Елканы были две жены – Анна и Феннана, и Феннана не упускала возможности попрекнуть Анну за бесплодие. То же самое происходит и на других страницах Библии, отметил Папа и привел в пример отношения между Агарью и Сарой. Презрение к тем, кто слабее, присуще и мужчинам, как это было в случае Голиафа и Давида. Папа упомянул также о жене Иова и о жене Товита, презиравших своих мужей в страдании.

Папа предложил задуматься о том, что именно побуждало этих людей дурно обращаться со слабейшими. В том случае, когда слабый презирает сильного, все более-менее понятно: здесь вступает в игру зависть. Но когда происходит наоборот, что побуждает сильного? Сильные иногда чувствуют необходимость унизить других, чтобы почувствовать себя уверенней. Такое происходит даже с детьми, констатировал Св. Отец и рассказал об одной своей знакомой душевнобольной, над которой издевались дети. Дети подвергают травле одноклассников, которые чем-то от них отличаются, например, полнотой, гражданством или цветом кожи. «Это следы первородного греха, — сказал Папа, — это дело Сатаны», в котором нет сострадания. Когда человек желает делать добро, его вдохновляет Святой Дух. Если же он чувствует потребность поиздеваться над слабым, «не надо сомневаться: это дьявол. Нападать на слабого – это дело дьявола».

В конце проповеди Папа призвал всех просить у Господа благодати сострадания, черты, присущей Богу.

Источник: Радио Ватикана