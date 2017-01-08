Папа уделит таинство крещения 28 детям

В соответствии с установленным обычаем, в праздник Крещения Господня, который отмечается в Католической Церкви сегодня, Святейший Отец уделит таинство крещения детям сотрудников ватиканских структур. Это произойдет во время св. Мессы в Сикстинской капелле Ватикана. В этом году таинство получат 28 детей: 13 девочек и 15 мальчиков.

Вместе с Папой Евхаристию будут служил префект Папского дома архиепископ Георг Генсвайн и Папский элемозинарий архиепископ Конрад Краевский.

За все время своего понтификата в праздник Крещения Господня Франциск уже уделил таинство крещения 91 ребенку; а его предшественники Бенедикт XVI и Иоанн Павел II окрестили соответственно 120 и 687 детей.

14 января Папа Франциск планирует окрестить также восемь детей из центральной Италии — региона, который сильно пострадал от землетрясений, произошедших 24 августа и 30 сентября прошлого года. Таким образом понтифик выразит свою солидарность и духовную близость с пострадавшим населением.

По материалам Radio Vaticana