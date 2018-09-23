Папа учредил епархию Чэндэ в материковом Китае

Папа Франциск учредил на территории материкового Китая новую епархию Чэндэ с епископской кафедрой в одноимённом городе.

Большая часть новой административной единицы ранее принадлежала апостольскому викариату Восточной Монголии, учреждённому 21 декабря 1883 года и возведенному в ранг епархии Жэхэ и Цзиньчжоу на основании буллы Папы Пия XII «Quotidie Nos» от 11 апреля 1946 года.

Новый церковный округ расположен в провинции Хэбэй. Границы епархий Жэхэ и Цзиньчжоу и Чифена изменились: часть их территории теперь занимает новая епархия Чэндэ, площадью 39.519 кв. км, с населением около 3,7 миллиона жителей.

По последним данным, в её 12 приходах насчитывается около 25.000 католиков, которым служат 7 священников, десять монашествующих и несколько семинаристов.

(На фото — церковь Святейшего Сердца Иисуса, Китай)

Источник: Vatican News