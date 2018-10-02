Папа — участникам семинара «Этика в здравоохранении»

Папа предостерег от рисков слишком сложной системы здравоохранения, которая подразумевает временные контракты, подрывающие доверие.

Когда человек чувствует себя любимым, исчезают какие-либо доводы в пользу эвтаназии и мысли о ней: Папа Франциск подчеркнул это во время аудиенции участникам семинара «Этика в здравоохранении», организованного аргентинской епископской комиссией по здравоохранению и проходящего под эгидой Папской академией защиты жизни.

Папа выстроил свою речь вокруг трех ключевых слов: чудо, забота и доверие. Здравоохранение во всем мире, и особенно в Аргентине, переживает последствия экономического кризиса, трудности с доступом к лекарствам и терапии могут привести в уныние и отчаяние. В этих условиях необходимо видеть в больном брата: разумеется, это не решит всех проблем, но хотя бы поможет изменить менталитет. Здравоохранение должно быть основано не на «абстрактном идеале», но на конкретных людях.

Уход за больным не может сводиться к применению лекарств и восстановлению здоровья, и это особенно очевидно в паллиативном уходе, отметил Папа Франциск: «Почти повсюду мы видим тенденцию легализовать эвтаназию». Но если человеку предложить спокойное, участливое человеческое сопровождение, то он чувствует себя любимым и принятым. Тогда «тень эвтаназии исчезает», поскольку человек измеряется не продуктивностью, а способностью даровать и получать любовь. Пациенту, сказал далее Папа, нужно доверять самому себе и верить в возможность выздоровления, — в этом заключается значительная часть успешного лечения. Но важно также и то, в каких условиях работники здравоохранения осуществляют свою деятельность. Папа предостерег от рисков слишком сложной системы здравоохранения, которая подразумевает временные контракты, подрывающие доверие. В здравоохранении важно сохранять глубоко человечные взаимоотношения с пациентами, уважая их автономию, стремясь к пониманию и диалогу. Каждый медицинский работник призван к бдительности, любви и близости к больному, подчеркнул Папа Франциск.

Источник: Vatican News