Папа — участникам Саммита лауреатов Нобелевской премии в Боготе: строить мосты примирения

«Пусть усилия, предпринятые в Колумбии по возведению мостов мира и примирения, вдохновят всё общество на преодоление вражды и разделений». Об этом пишет Папа Франциск в специальном послании — за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина — направленном участникам Всемирного саммита лауреатов Нобелевской премии, который проходит в эти дни в Боготе на тему «Мир и примирение».

«Когда жертвы насилия могут устоять перед соблазном мести, — пишет Святейший Отец, — они становятся наиболее достоверными инициаторами ненасилия и миротворчества». В своём послании Папа Франциск поощряет «продвижение взаимопонимания и диалога между людьми» и выступает с призывом: чтобы «ненасилие стало характерным стилем наших решений, взаимоотношений, действий и политики во всех её формах».

Источник: Радио Ватикана