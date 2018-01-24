Папа — участникам Экономического форума в Давосе: создавать перспективы для развития человеческого потенциала

Папа Франциск направил послание мировым лидерам — участникам ежегодного Всемирного экономического форума, который на этой неделе проходит в Давосе. Документ на имя исполнительного президента форума Клауса Шваба был зачитан кардиналом Питером Тарксоном, префектом ватиканского Департамента служения целостному развитию человека.

Святейший Отец отмечает важность защиты достоинства человеческой личности; для этого людям нужно предлагать реальные перспективы для их целостного развития, а также осуществлять экономическую политику, направленную на благо семьи. В современном мире увеличивается социально-экономический разрыв, растут различные формы бедности и появляются новые формы современного рабства; поэтому Папа Франциск обращается к участникам форума с просьбой, дабы экономические модели соответствовали этике «устойчивого и целостного развития», в центре которого находится человеческая личность и её права.

С целью указать «новое направление участи нашего мира», Святейший Отец пишет об искусственном интеллекте, робототехнике и технологических инновациях, которые призваны служить человечеству и защите общего дома, а не наоборот, о чём, к сожалению, свидетельствуют некоторые исследования. Папа Франциск призывает участников форума в Давосе не оставаться безучастными перед лицом страданий миллионов людей: ответственность должна охватывать всех, иными словами, нужно создать справедливые условия для достойной жизни каждого человека.

Деловой мир обладает огромным потенциалом для осуществления кардинальных перемен, но он должен отказаться от «одноразовой культуры», повышать качество производительности, создавать новые рабочие места, уважать трудовое законодательство, бороться с коррупцией, содействовать социальной справедливости при должном распределении прибыли.

«Настало время делать смелые и решительные шаги ради нашей возлюбленной планеты», — подчёркивает Папа Франциск, потому что принятые теперь решения станут решающими для завтрашнего мира. Подлинные ценности должны стать компасом на пути к более безопасному будущему, которое должно способствовать благосостоянию всех жителей Земли.

В конце своего послания Епископ Рима выражает пожелание, дабы Всемирный экономический форум в Давосе вдохновлялся стремлением продвигать общее благо.

Источник: Радио Ватикана