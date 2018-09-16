Папа на Мессе в Палермо: убрать слово «ненависть» из христианской жизни

В ходе пастырского визита в Палермо Папа Франциск совершил Святую Мессу литургической памяти блаженного Джузеппе (Пино) Пульизи.

«Сегодня Господь говорит нам о победе и поражении», — начал свою проповедь Папа Франциск, ссылаясь на первое литургическое чтение и на Евангелие дня: евангелист Иоанн утверждает, что вера – это победа над миром («Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша»), а тот, кому дорога своя жизнь, ее губит («Любящий душу свою погубит ее»).

«В этом и состоит поражение: проигрывает тот, кто любит собственную жизнь, — пояснил Папа. – Но почему же? Разумеется, не потому, что нужно ненавидеть жизнь: жизнь нужно любить и защищать, это главный Божий дар! К поражению приводит любовь к собственной жизни, то есть любовь к собственному… Тот, кто живет для себя, умножает свои доходы, кто успешен и полностью удовлетворяет собственные потребности, в глазах мира предстает победителем. Реклама просто забрасывает нас этой идеей, Иисус же не согласен и переворачивает ее». Человек выбирает между любовью и эгоизмом: «Эгоист занят заботой о собственной жизни, он привязан к вещам, к деньгам, власти и удовольствию». Это открывает двери дьяволу, который создает иллюзию победы.

Сегодня мир призывает жить для самих себя, внушая идею, что для жизни нужны не зерна из Евангелия, которые «умирая, приносят плод», а «деньги и власть». Но это лишь иллюзия: чтобы победить наше зло и зло мира сего, Бог «не использует власть». Бог избирает путь смирения и любви. «Самый громкий голос – это не крик, а молитва», — подчеркнул Папа Франциск. Только тот побеждает зло, кто отдает свою жизнь, подобно блаженному Джузеппе Пульизи. Сицилийский подвижник занимался не выступлениями против мафии, а добрыми делами. Он был убежден, что логика денег – это логика поражения: «Обладание побуждает хотеть: когда у меня есть одно, я сразу хочу другое, еще и еще, все больше и больше, без конца. Чем больше у тебя есть, тем больше тебе хочется: это дурная зависимость», — пояснил Папа.

Пример дона Пино Пульизи учит нас, что жизнь нужно отдавать, а не отнимать. «Нельзя верить в Бога и ненавидеть брата, — отметил Папа. – Бог-любовь отвергает любое насилие и любит всех людей. Поэтому слово ʺненавистьʺ нужно убрать из христианской жизни».

«Нельзя верить в Бога и быть мафиози. Мафиози не живет по-христиански, потому что своей жизнью он хулит имя Бога-любви».

Мафиозному «Ты не знаешь, с кем связался» христианин противопоставляет «Ты мне нужен», а угрозе «Ты за это заплатишь» — молитву «Господи, научи меня любить».

«Поэтому я обращаюсь к мафиози: изменитесь! Перестаньте думать о себе и о своих деньгах, обратитесь к истинному Богу Иисуса Христа! Иначе сама ваша жизнь будет погублена, и это будет самое большое поражение».

Отец Джузеппе Пульизи был «бедным среди бедных» на своей земле, сказал далее Папа. У дона Пульизи в кабинете стоял сломанный стул, потому что он не сидел, а «жил в пути, чтобы любить». В этом заключается «менталитет победы», — подчеркнул Епископ Рима. «Это и есть победа веры, которая рождается от скандала мученичества». «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». (Ин 15,13): в этих словах, запечатленных на гробнице отца Пульизи, и заключается секрет «красивой жизни», которую все мы призваны избрать, сказал в заключение проповеди Святейший Отец.

Источник: Vatican News