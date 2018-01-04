Папа: тот, кто сыт своей праведностью, не может получить прощение от Бога

В среду 3 января состоялась первая общая аудиенция в новом 2018 году, в которой приняли участие около 8 тысяч человек. На этот раз Папа Франциск обратился к верующим с размышлениями об акте покаяния, который мы произносим в начале Святой Мессы. Осознание нашей немощи укрепляет и открывает сердце для того, чтобы мы взывали к Божьему милосердию, которое преображает и ведет к обращению.

«Что может отдать Господу тот, у кого сердце наполнено самим собой и собственным успехом? Ничего», — подчеркнул Папа, пояснив: высокомерие не позволяет получить прощение, поскольку человек «насыщается своей предполагаемой праведностью». Такие библейские герои, как царь Давид, мытарь или блудный сын, как апостол Петр, Закхей или самарянка, отважились сорвать с себя маску и воззвать к милосердию Бога.

«Тот, кто осознает свои немощи и опускает глаза со смирением, чувствует, как на него устремляется милосердный взор Бога. Мы знаем по собственному опыту, что только тот, кто признает ошибки и просит прощения, получает понимание и прощение от других».

Святейший Отец призвал задуматься о том, насколько часто наши мысли и поступки бывают «мирскими»: именно поэтому мы совершаем акт покаяния, произнося слова общей исповеди от первого лица. Мы не только исповедуем, что согрешили мыслью, словом и делом, но и признаемся в неисполнении долга. Недостаточно не делать зла ближнему, пояснил Папа, — необходимо делать добро, используя возможности для доброго свидетельства.

В начале Святой Мессы мы просим прощения у Бога и у братьев, поскольку грех отделяет нас и от Него, и от людей.

«Грех рассекает отношения с Богом и отношения с братьями, отношения в семье, в обществе, в общине… Грех всегда отсекает, отрывает, разделяет».

Во время акта покаяния мы ударяем себя в грудь: этим жестом мы признаем, что грех совершен по нашей личной вине, а не по вине других людей. Папа рассказал забавную историю о том, как одна женщина пришла к исповеднику и стала перечислять ему грехи мужа, тещи и соседей. В конце концов священник говорит ей: ты закончила с грехами ближнего и теперь можешь начать перечислять свои.

В конце наставления на общей аудиенции Папа Франциск напомнил об обряде освящения воды и окропления верных на воскресной Мессе в память о Таинстве Крещения, которое смывает все грехи.

Источник: Радио Ватикана