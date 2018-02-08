Папа: торговля людьми — это «постыдное бедствие»

Папа Франциск обратился с воззванием по случаю Всемирного дня борьбы против торговли людьми посредством молитвы и размышлений, который отмечается 8 февраля, в день литургической памяти святой Джузеппины Бахиты — суданской рабыни, ставшей католической монахиней.

Для этого года была избрана тема: «Миграция без работорговли. Да — свободе, нет — торговле!».

Епископ Рима, в частности, сказал:

«Имея мало шансов воспользоваться законными каналами, многие мигранты решают идти иными путями, где их часто поджидают всякого рода злоупотребления, эксплуатация и рабство. Преступные организации, занимающиеся торговлей людьми, используют эти миграционные маршруты, чтобы скрыть своих жертв среди мигрантов и беженцев. Я призываю всех, граждан и организации, объединить усилия, чтобы предотвратить современную работорговлю и гарантировать защиту и помощь её жертвам. Вознесём молитвы, дабы Господь обратил сердца торговцев людьми (какое отвратительное слово — ‘торговцы людьми’!) — и даровал надежду на свободу тем, кто страдает от этого постыдного бедствия».

Источник: Радио Ватикана