Папа: святым может стать и грешник, если его сердце не развратилось

8 февраля Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди размышлял над первым литургическим чтением из Книги Царств: о царе Соломоне и его непослушании.

«Мы услышали нечто странное, — отметил Епископ Рима, — сердце Соломона утратило единство с Господом, со своим Богом, в отличие от сердца Давида, его отца». Это странно, потому что Соломон не совершал великих грехов, он всегда был уравновешен, и этим отличался от грешного Давида, у которого была весьма непростая жизнь. Но всё же Давид — святой, а о Соломоне говорится, что его сердце «отклонилось от Господа». Царь Соломон сошёл с Божьего пути несмотря на то, Господь хвалил его за выбор мудрости вместо богатства. «Чем это можно объяснить?», — задался вопросом Святейший Отец и ответил, что после каждого падения Давид раскаивался и просил прощения, а Соломон, — которого прославлял весь мир, с которым даже хотела встретиться царица Савская, — отвернулся от Бога, чтобы следовать за идолами, причём сам не заметил, как это случилось.

Речь идёт о проблеме ослабленного сердца, подчеркнул Папа Франциск. Ослабление сердца вовсе не похоже на ситуацию грехопадения: когда человек со здоровым сердцем совершает грех, он сразу осознаёт, что согрешил, — здесь всё совершенно ясно. Ослабление сердца — это постепенный, очень медленный путь микроскопическими шагами, и царь Соломон, «убаюканный своей популярностью и славой», начал поступать именно так.

Епископ Рима отметил удивительный парадокс: «Лучше ясность греха, чем ослабление сердца. Великий царь Соломон в итоге оказался испорченным: он неспешно двигался к внутреннему развращению, потому что его сердце потеряло силу». Человек со слабым или ослабленным сердцем — побеждённый человек, подчеркнул Святейший Отец. Это пагубный процесс затрагивает очень многих христиан, многих из нас. Кто-то может возразить: «Но я же не совершаю больших грехов!». А каково твоё сердце? Насколько оно сильно? Остаёшься ли ты верным Господу или медленно скользишь вниз?

Драма ослабления сердца может произойти с каждым из нас. Что же тогда делать? Папа ответил: «Нужна бдительность. Следите за сердцем, будьте бдительны. Отдавайте себе отчёт, что происходит в вашем сердце».

В конце проповеди Епископ Рима сказал:

«Давид свят, хотя и был грешником; грешник может стать святым. Соломона отвергли, потому что он был испорченным, а такой человек не может стать святым. Духовное разложение приходит через ослабление сердца, поэтому нужно особое внимание. Каждый день наблюдайте за своим сердцем и задавайтесь вопросом, что с ним, каковы его отношения с Господом. Нужно наслаждаться радостью и красотой верности (Богу)».

Источник: Радио Ватикана