Папа: святые покровители Европы Кирилл и Мефодий благовествовали с мужеством, молитвой и смирением

14 февраля, в день литургической памяти святых покровителей Европы Кирилла и Мефодия, Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что современный мир нуждается в великодушных сеятелях Слова Божьего, бесстрашных миссионерах, в подлинных глашатаях Благой Вести, какими были Солунские братья. На их примере Папа выделил три основные черты христианского миссионера.

Прежде всего, мужество проповеди: Слово Божье нельзя нести людям как нечто факультативное, как абстрактную философскую или нравственную доктрину. Благая Весть обязана проникать в само сердце человека, и её нужно нести, ничего не боясь: только так может родиться Народ Божий.

В Евангелии от Луки говорится о втором важном качестве подлинного миссионера: о молитве, которая всегда должна сопровождать его благовестие, подчеркнул Папа Франциск. Без молитвы возвещение Слова Царства превращается в добротную конференцию, в интересную, познавательную лекцию, и только. Поэтому нужно не переставать молиться, дабы Господь сопровождал посеянное Слово, потому что только Бог позволяет прорасти семенам Своего Слова в сердцах людей.

Третьей чертой подлинного глашатая Царства, по словам Святейшего Отца, является смирение. Господь посылает Своих учеников как агнцев среди волков, поэтому истинный проповедник знает о своей слабости: он не в силах защитить самого себя. Добрый миссионер не может мнить себя закалённым профессионалом, убедительным оратором или премудрым общественником, подчеркнул Папа. Великие проповедники были людьми великого смирения; они знали, что один лишь Господь хранит их и защищает от волчьих зубов.

Святейший Отец отметил, что именно такова миссионерская природа Церкви и великих глашатаев Благой Вести. Пусть же пример святых Кирилла и Мефодия поможет нам возвещать Слово Божье согласно этим критериям, оставленным самой жизнью братьев-миссионеров, пожелал в завершение своей проповеди Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана