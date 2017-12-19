Папа: святой Иосиф — пример бескорыстного человека

18 декабря в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск совершил утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал фрагмент из Евангелия о святом Иосифе.

Узнав о беременности своей невесты Марии, этот праведник страдал и сомневался, особенно когда люди вокруг стали сплетничать. Не понимая происходящего, Иосиф хочет втайне и без осуждений отпустить возлюбленную, однако ему во сне является Ангел Господень и увещает принять Марию, «ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого».

Иосиф уверовал и принял волю Господню. Папа отметил, что этот праведник вёл внутреннюю борьбу, в которой победил голос Божий, призывающий встать, взять ситуацию в руки и двигаться дальше:

«Иосиф не пошёл к друзьям, чтобы успокоиться, не пошел к психиатру, чтобы истолковать свой сон. Нет: он поверил и пошёл вперед. Он взял ситуацию в свои руки».

Праведник твёрдо решил взять на себя ответственность за Божье отцовство, которое к нему фактически не относилось, отметил Папа. Святой Иосиф не только заботился о Марии и Младенце, но и помогал ребёнку расти, учил Его ремеслу, сопровождал на пути взросления и зрелости. Евангелие не приводит ни одного слова со стороны Обручника Пресвятой Девы: он был человеком молчания, молчаливого послушания, подчеркнул Папа Франциск.

Праведный Иосиф был также верным хранителем тайны «возвращения людей к Богу», тайны «воссоздания», которое, по словам литургии, более прекрасно, чем сотворение мира:

«Иосиф берет эту тайну в свои руки, содействует своим молчанием и трудом вплоть до того момента, когда Бог призывет его к Себе. Этого человека, который хранил отцовство и тайну, можно назвать тенью Отца: тенью Бога Отца. Если Иисус-человек научился называть ‘папой’ Своего Небесного Отца, в Котором видел Бога, то Он научился этому из земной жизни, благодаря свидетельству Иосифа — человека, который хранил, помогал расти, нёс на себе отцовство и тайну, ничего не оставляя для себя».

Таков был «великий Иосиф», в котором нуждался Бог, чтобы привести людей к новому Творению, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана