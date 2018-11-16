Папа: священники должны быть пастырями, а не чиновниками

15 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане группу студентов римской Латиноамериканской коллегии по случаю 160-летия со дня её основания, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к молодым священникам, Епископ Рима отметил, что нередко новые поколения оторваны от корней и раздроблены: подобный соблазн стоит и перед Церковью, которая живёт в той же среде. Если Церковь забывает о своих истоках и о призвании быть «полем встречи», она теряет ориентиры, становясь потенциальной жертвой идеологической колонизации. Опасность «культурной фрагментации» – как следствие утраты корней – является одним из самых опасных явлений на американском континенте, подчеркнул Святейший Отец. Поэтому нужны «ремесленники связей и единства», открытые постоянной новизне Царства Божьего. Солидарность между священниками – это «величайшая сила», благодаря которой Церковь «строит историю» и ведёт общество к открытости другим людям. Чувство принадлежности, отметил Папа, высвобождает миссионерскую энергию для распространения евангельского гуманизма на Латиноамериканском континенте: «Без этого чувства принадлежности и тесного сотрудничества мы, напротив, будем рассеяны, ослаблены и — что ещё хуже — лишим многих наших братьев и сестёр силы, света и утешения, происходящих от дружбы с Иисусом Христом и общины веры, которая открывает горизонты смысла жизни. Таким образом, понемногу и почти не осознавая того, в итоге мы рискуем предложить Америке Бога без Церкви, Церковь без Христа, Христа без людей».

Пребывание в Риме, отметил Святейший Отец, призвано помочь студентам строить и укреплять связи дружбы и братства; молодые священники должны быть «евангелизаторами с душой и сердцем», всегда близкими к людям. Примером для них служит новопрославленный святой Оскар Ромеро, бывший студент Латиноамериканской коллегии в Риме, отметил Папа: «Не бойтесь святости, посвящайте себя людям».

В конце встречи Епископ Рима вознёс молитву к Пресвятой Богородице, дабы она помогала священникам всё более становиться «пастырями людей» и не позволяла им быть «чиновниками».