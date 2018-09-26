Папа: свобода без Божьей любви не может наполнить жизнь смыслом

Во время общей аудиенции 26 сентября Папа Франциск подробно сообщил об этапах своей апостольской поездки в Литву, Латвию и Эстонию, завершившуюся вчера вечером.

Миссия этого визита состояла в том, чтобы «возвестить заново радость Евангелия и революцию милосердия, нежности», потому что без любви, исходящей от Бога, одной лишь свободы недостаточно, чтобы придать смысл и полноту жизни», пояснил Папа.

«Евангелие, которое во времена испытаний даёт силу и вдохновляет борьбу за освобождение, во времена свободы является светом для повседневной жизни людей, семей, обществ; солью, которая придает вкус обычной жизни и сохраняет её от порчи, вызываемой посредственностью и эгоизмом».

Четырехдневный визит в государства Прибалтики был организован по случаю 100-летия независимости этих стран. Папа напомнил, что три прибалтийские страны прожили эти сто лет сначала под игом нацизма, а затем в условиях советской оккупации: «Эти народы сильно пострадали, и поэтому Господь взирал на них с любовью».

Святейший Отец с сожалением констатировал, что и в католической по преимуществу Литве, и в лютеранской Латвии и Эстонии многие отдалились от религиозной жизни:

«Поэтому задача состоит в том, чтобы укрепить общение между всеми христианами, которое уже было развито в суровый период гонений».

Те, кто пережил тяжелые испытания, продолжил Папа, являются корнями народа, которые следует беречь с милостью Божьей, дабы новые побеги могли питаться ими, цвести и приносить плоды. Вспоминая о своей встрече с пожилыми людьми в Риге, Папа подчеркнул: «Задача для тех, кто стареет, — не зачерстветь душой, а оставаться открытыми и гибкими умом и сердцем; это возможно с той чистой духовной пищей, которую даёт нам Святой Дух в молитве и в слушании Слова».

Годы оккупации принесли духовенству и монашествующим Прибалтики много страданий, однако они оставались верными Богу и Его любви. На встрече со священниками и семинаристами Папа призвал помнить о старших собратьях, дабы следовать их примеру.

Завершая своеобразный отчёт о поездке, Святейший Отец упомянул о трех Мессах в Каунасе, в Аглоне и в Таллине, во время которых «святой верный Богу народ, живущий в этих странах, обновил свое ‘да’ Христу, нашей надежде; они сделали это вместе с Пресвятой Девой Марией, Которая всегда показывает себя Матерью Своих детей, особенно самых страдающих».

Источник: Vatican News