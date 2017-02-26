Папа: строить мосты там, где возводятся стены страха

25 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов Католической делегации по продвижению сотрудничества, созданной во Франции 50 лет назад после публикации исторической энциклики блаженного Павла VI «Populorum Progressio». Обращаясь к делегатам, Святейший Отец, в частности, сказал:

«Не бойтесь ходить путями братства и наводить мосты между людьми и народами в нашем мире, где до сих пор строятся стены страха перед другими. Вашими инициативами, проектами и действиями вы делаете зримой бедную Церковь для бедных,Церковь, исходящую из себя, которая становится ближней для страдающих, неуверенных, изгнанных и отверженных людей».

В своей речи Папа Франциск подчеркнул актуальность социальной энциклики Папы Монтини, опубликованной полвека назад:

«По словам блаженного Павла VI в энциклике ‘PopulorumProgressio’, развитие не ограничивается одним лишь экономическим ростом. Для того, чтобы развитие стало подлинным, оно должно быть целостным; иными словами, способствовать развитию каждого человека и всего человека. <…> Всё более эффективная всемирная солидарность должна позволить всем народам стать вершителями собственных судеб».

Слово солидарность, отметил Папа, выглядит «несколько избитым, порой его неверно истолковывают, но оно означает гораздо больше, чем случайный акт щедрости». Святейший Отец подчеркнул настоятельную необходимость нового образа мышления, которое ставит на первое место общину и жизнь каждого человека, противостоя присвоению благ со стороны немногих избранных. Именно такими принципами руководствуется французская Католическая делегация, тесно сотрудничая с поместными Церквами, гражданскими властями и со многими людьми доброй воли. По словам Святейшего Отца, эта организация способствует также подлинному экологическому обращению, которое признаёт уникальное достоинство каждого человека, его творческие усилия и содействие общему благу.

В завершение своего обращения Папа Франциск призвал Католическую делегацию по сотрудничеству всегда быть на служении Церкви, помогающей всем людям увидеть поразительную близость Бога и встать на защиту нашего общего дома.

Источник: Радио Ватикана