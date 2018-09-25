Папа — старикам: вы — корень народа, не теряйте надежды (ФОТО + ВИДЕО)

24 сентября, в продолжение однодневного апостольского визита в Латвийскую Республику, Папа Франциск встретился с верующими в рижском кафедральном соборе Святого Иакова.

После приветственного слова поместного архиепископа монс. Збигнева Станкевича, Святейший Отец обратился ко многим пожилым католикам, присутствующим на встрече:

«Вы подвергались всевозможным тяжким испытаниям, — отметил Папа, — ужасу войны, а затем политическим репрессиям, преследованиям и ссылкам. <…> И всё же вы оставались стойкими и продолжали верить». Многие из нынешних стариков отважно сопротивлялись нацистскому и советскому режимам, поддерживали в сердцах пламень веры, посвящали себя священническому и монашескому призванию, совершали катехизаторское и церковное служение, что ставило под угрозу их жизни, подчеркнул Епископ Рима:

«Хотя это звучит парадоксально, сегодня — во имя свободы — свободные люди обрекают стариков на одиночество, остракизм, нехватку средств к существованию, на изоляцию и страдания. Если это так, то люди, боровшиеся за обретение прав, оказались в последнем вагоне так называемого ‘поезда свободы и прогресса’: они — зрители на чужом празднике, удостоенные хвалебных слов и чести, но забытые в повседневной жизни».

Святейший Отец процитировал святого Иакова и призвал латышских верующих не поддаваться отчаянию и печали, а также не терять благодушия и терпеливой надежды: христианские сердца всегда молоды, им чужда окаменелость, они радуются Божьей новизне:

«Вы, прожившие много лет и зим, — являетесь живым свидетельством постоянства в невзгодах, но также и пророческим даром, который напоминает молодым поколениям о том, что забота о старших поколениях, их защита важна и ценна в глазах Бога, и что они взывают к ​​Богу, когда ими пренебрегают. Вы, прожившие многие годы, не забывайте о том, что вы — корни народа, корни молодых побегов, которые должны процветать и приносить плоды. Оберегайте эти корни, поддерживайте в них жизнь».

Источник: Vatican News