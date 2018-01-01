Папа: служить человеческой жизни — это служить Богу

Утром 1 января 2018 года Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике торжественную Мессу праздника Пресвятой Богородицы Марии. В свой проповеди Епископ Рима отметил, что «Богородица» является важнейшим титулом Девы Марии. Церковь настаивает на этом титуле: Мария — это Матерь Божия:

«В этих словах сокрыта великолепная истина о Боге и о нас, и мы должны быть благодарны. Господь, воплотившийся в Марии, с тех пор и навсегда носит в Себе наше человечество. Больше нет Бога без человека: плоть, которую Иисус взял от Матери, теперь она принадлежит также и Ему, и так останется навсегда».

Слово «матерь» (mater) также отсылает нас к слову «материя», плоть, отметил Папа:

«Бог небес, бесконечный Бог стал маленьким в Своей Матери, Он стал материей, плотью, чтобы быть не только с нами, но и как мы. Вот чудо, новизна: человек уже не одинок, он уже никогда не будет сиротой, он навсегда становится сыном».

Комментируя евангельское чтение дня, Святейший Отец сказал: «О Богородице есть всего одна фраза: ‘Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём’ (Лк. 2:19). Сохраняла молча, Мария не говорит: в Евангелии даже не упоминается ни одного Её слова во всей истории Рождества».

В этом молчании Мать соединена с Сыном: Иисус — Младенец, Он тоже не говорит: «Его величие безмолвно, Его тайна любви раскрывается в малости. (…) Мать присоединяется к Сыну и сохраняет слова в молчании».

Её молчание подсказывает нам, подчеркнул Папа, что если мы хотим сохранить себя, то нуждаемся в молчании:

«Стоя в молчании у рождественских ясель, дадим Иисусу говорить к нашему сердцу: пусть Его малость разобьёт нашу гордыню, пусть Его бедность смутит нашу напыщенность, пусть Его нежность затронет наше бесчувственное сердце».

Находить каждый день минуты молчаливого пребывания с Богом — это значит сохранить нашу душу, сказал далее Папа. Это значит сохранить нашу свободу от разрушительных банальностей потребления и от оглушительной рекламы, от пустословия и подавляющих волн болтовни и шума.

Мария сохраняла всё в Своём сердце и размышляла, принося все свои заботы и тревоги, радости и печали Богу: с одной стороны, рождение Иисуса, любовь Иосифа, посещение пастухов в ту ночь света.

С другой стороны — неопределённое будущее, отсутствие дома, разочарование в том, что Она должна была родить Иисуса в хлеву. Мы, христиане в пути, тоже нуждаемся в том, чтобы начать с сердца, оставить за собой бремя прошлого и начать с того, что действительно важно, призвал Святейший Отец:

«Вот перед нами исходный пункт: Пресвятая Богородица. Потому что Мария точно такая же, какими Бог хочет видеть нас, какой Он желает видеть Свою Церковь: нежная, смиренная Мать, бедная материально и богатая любовью, свободная от греха, соединённая с Иисусом, хранящая Бога в сердце и ближнего в жизни. Чтобы начать, давайте посмотрим на Матерь. В её сердце бьётся сердце Церкви. Чтобы идти вперед, нам нужно вернуться назад: вновь начать с рождественских ясель, с Матери, которая держит на руках Бога».

Во время Святой Мессы в молитве верных прозвучало прошение на украинском языке — о бедных и больных: «Пусть Господь посетит их Своим утешением по заступничеству святых ангелов и наполнит полнотой Своих даров».

Источник: Радио Ватикана