Папа скорбит о жертвах пожара в южнокорейской больнице

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования по поводу трагедии, произошедшей в южнокорейском городе Мильян: пожар в местной в больнице имени короля Седжонга унёс жизни по меньшей мере 37 человек.

В телеграмме, подписанной государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец возносит заупокойные молитвы о погибших и выражает солидарность со всеми людьми, пострадавшими от этой трагедии. Епископ Рима заверяет в своей духовной близости раненых, а также спасателей и гражданские власти.

Источник: Радио Ватикана