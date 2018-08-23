Папа скорбит о жертвах паводка в Калабрии

Папа скорбит о жертвах паводка в Калабрии

Август 23, 2018

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 10 человек. Продолжаются спасательные операции, сообщает из Града Ватикана Ольга Сакун.

После общей аудиенции, прошедшей в среду 22 августа, выразил в связи с трагедией в Калабрии, где паводок в ущелье Раганелло унес жизни туристов из разных регионов Италии.

«Вверяя трагически погибших милосердной благости Бога, выражаю мою духовную близость их родным, равно как и всем раненым», — сказал Святейший Отец.

 

Источник: Vatican News

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