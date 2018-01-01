Папа: семьи призваны быть хранителями жизни своих детей

Миссия семьи состоит в том, чтобы создавать благоприятные условия для гармоничного и всестороннего развития детей, подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы «Ангел Господень» в последний день 2017 года.

«В это первое воскресенье после Рождества Христова мы отмечаем праздник Святого Семейства из Назарета, и Евангелие призывает нас поразмышлять над опытом, который пережили Мария, Иосиф и Иисус, когда возрастали вместе, как семья, во взаимной любви и доверии к Богу, — сказал Папа. — Выражением этого доверия является обряд, который совершили Мария и Иосиф, жертвуя своего сына Иисуса Богу. Евангелие говорит: ‘Принесли Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем’ (Лк 2,22). Родители Иисуса пошли в храм, чтобы подтвердить, что их сын принадлежит Богу, и что они только защитники Его жизни, а не собственники. Это заставляет нас задуматься: все родители являются защитниками жизни детей, а не собственниками».

Жест Марии и Иосифа подчеркивает, что только Бог есть Господь истории каждого человека и каждой семьи, и что всё исходит от Него, сказал Папа. Каждая семья должна признать это первенство, заботясь о детях и уча их быть открытыми к Богу, источнику жизни. В этом заключается секрет внутренней молодости, засвидетельствованной в Евангелии пожилыми Симеоном и Анной, подчеркнул Святейший Отец. Старец Симеон, вдохновлённый Святым Духом, говорит о Младенце Иисусе: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, […] да откроются помышления многих сердец» (Лк 2, 34-35)».

Эти пророческие слова показывают, что Иисус пришел рассеять наши ложные представления о Боге и о нас самих; опровергнуть заверения и гарантии этого мира, на которые мы хотим опираться; помочь нам возродиться на подлинно человеческом и христианском пути, основанном на ценностях Евангелия.

«Нет такой семейной ситуации, которая была бы исключена из этого нового пути возрождения и воскресения, — заявил Папа. — Каждый раз, когда семьи — даже неблагополучные, отмеченные слабостями, неудачами и трудностями, — возвращаются к источнику христианского опыта, им открываются новые пути и неожиданные возможности».

Завершая своё размышление, Папа Франциск напомнил: евангельское чтение дня сообщает, что Мария и Иосиф, «совершив всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нём». Большая радость семьи — видеть, как растут дети.

«Им предназначено развиваться и укрепляться, приобретать мудрость и принимать Божью благодать, именно как произошло с Иисусом. Господь поистине один из нас: Сын Божий стал младенцем, рос, укреплялся и наполнялся мудростью, и милость Божия пребывала на Нём. Мария и Иосиф радовались, когда видели всё это в Иисусе. К этой миссии призвана каждая​семья: создавать благоприятные условия для гармоничного и полного развития детей, дабы они могли прожить хорошую жизнь, достойную Бога и конструктивную для мира».

После чтения молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец выразил соболезнования Коптской Православной Церкви Египта в связи с нападениями на храм и магазин на окраине Каира: «Господь да примет души усопших, поддержит раненых, родных, близких и всю общину и да обратит сердца нападавших», — воззвал Святейший Отец.