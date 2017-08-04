Папа — Рыцарям Колумба: услышать крик христиан на Ближнем Востоке

Никто из нас не должен оставаться слепым к страданиям наших ближневосточных братьев и сестёр христиан, которые «из-за братоубийственных войн и религиозного фанатизма остались без крова и вынуждены бежать со своей древней отчизны», — пишет Папа Франциск в послании, подписанном ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, по случаю 135-го Высшего собрания Рыцарей Колумба. Форум проходит в эти дни в Сент-Луисе на тему «Убеждённые в любви и в силе Бога».

Святейший Отец выражает свою благодарность ордену за поддержку гонимых христиан, призывая молиться «о нуждающихся; об обращении сердец; о прекращении спирали насилия, ненависти и несправедливости в этом регионе мира».

Папа Франциск видит истинную харизму Рыцарей Колумба в опыте любви и силе Бога, а также в традиции и истории ордена, называя его «братским благотворительным союзом мирян-мужчин, работников, мужей и отцов».

Процитировав известный стих из Послания святого Павла к Римлянам (8,31) «Если Бог за нас, кто против нас?», Папа призывает «бороться с ростом глобальной культуры безразличия, которая отбрасывает наиболее слабых братьев и сестёр на обочину жизни». Епископ Рима выражает надежду, что благодаря твёрдой убеждённости в бесконечную силу Бога Рыцари смогут бороться за освящение мира, исполняя повседневные обязанности в евангельском духе». «Таким образом, — говорится далее в послании, — вы помогаете создавать прочную основу для обновления общества, изменяя человеческие сердца и созидая мир».

Папа Франциск высоко оценивает неустанные усилия Рыцарей Колумба в пользу святости брака, достоинства и красоты семейной жизни. Ссылаясь на апостольское увещевание «Amoris Laetitia», Святейший Отец подчёркивает тесную связь «между святостью семейной жизни и жизнью общества в целом», а также «особую задачу воспитания, которая в Божьем плане возлагается на христианских родителей. Именно в семье мы учимся воспринимать мир как наш дом, в котором мы призваны жить вместе, учиться близости, заботе и уважению к другим, а также ценить Божьи дары, которые каждый из нас должен нести своим ближним», — пишет Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана