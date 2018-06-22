Папа Римский заявил, что путь к единству без России невозможен

Папа Римский Франциск убежден, что путь к единству без России невозможен. Он сказал об этом в короткой беседе с корреспондентом ТАСС по пути в Женеву, куда он совершил в четверг однодневное экуменическое паломничество по случаю 70-летия Всемирного совета церквей (ВСЦ).

Приветствуя журналистов своего пресс-пула, Франциск охарактеризовал поездку в Женеву как «путешествие к единству, отмеченное стремлением к единству». «Без России путь к единству невозможен», — сказал Папа Франциск ТАСС.