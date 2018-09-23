Папа Римский заявил, что католики и православные очень близки

Папа Франциск убежден, что между православными и католиками практически нет разницы.

Об этом понтифик сказал корреспонденту ТАСС в короткой беседе на борту папского самолета по дороге в столицу Литвы, откуда в субботу началась Апостольская поездка главы Римско-Католической Церкви по трем прибалтийским республикам (Литва, Латвия, Эстония).

«Мы [православные и католики] братья, я тебе скажу, мы почти одинаковые», — сказал Папа, приветствуя корреспондента ТАСС, входящего в папский пресс-пул.

Святейший Отец приветствует в пути каждого в отдельности журналиста, сопровождающего его в поездке. 81-летний понтифик проходит из своего салона до хвоста самолета и почти для каждого находит теплые слова. Многие передают ему свои публикации или книги, которые радушно принимаются и передаются представителям пресс-службы. В нынешней поездке понтифика сопровождают 66 журналистов из разных стран, представляющих телевидение, печатные издания, информационные агентства.

Обращаясь ко всем присутствующим, Папа Франциск отметил, что начавшаяся поездка будет интересной. «Эти страны похожи, но одновременно очень разные. У них есть и общая история, и у каждой страны своя. И вам предстоит заметить эти сходства и различия», — сказал он.

В ходе трехдневной поездки, 25-й по счету за пределы Апеннин, Епископ Рима побывает в Вильнюсе, Каунасе, Риге, Аглоне (Латвия) и Таллине. В программе визита — встречи с представителями светского и церковного руководства, в том числе местных лютеранских церквей, молодежью, а также Мессы и экуменические молитвы.