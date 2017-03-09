Фото Папы Римского появится на обложке нового номера итальянского Rolling Stone

Папа Римский Франциск появится на обложке мартовского номера итальянской версии журнала Rolling Stone.

Фотография понтифика с поднятым вверх большим пальцем с подписью «поп-Папа» украсит первую страницу посвящённого музыке и массовой культуре журнала в преддверии его поездки в Милан, которая состоится 25 марта, сообщает РИА Новости.

В ходе визита Святейший Отец, помимо прочего, посетит районы на окраине города, где встретится с населяющими их бедняками, иммигрантами и их потомками. 25 марта, по выражению издания, станет «историческим для него днем».

Il nuovo numero di Rolling Stone è spirituale . In edicola: https://t.co/MMH99lOxFE pic.twitter.com/LXeydajaTq — Rolling Stone Italia (@RollingStoneita) 8 марта 2017 г.

«Rolling Stone чествует Папу Франциска, который покорил молодежь своим вниманием к самым бедным и несчастным, своей близкой народу манерой, тем, как он себя ведет на публике. Этот Папа кажется наиболее подходящим для нашего времени», — пишет журнал. В посвященной понтифику статье говорится о том, настолько «те здравые вещи, которые он говорит, позволяют ясно ощутить его одиночество».

В 2014 году американская версия Rolling Stone выпустила номер, посвященный Папе Франциску. Таким образом, он стал первым понтификом, оказавшимся на обложке известного музыкального издания.

Тогда Ватикан подверг публикацию RS критике. Глава Службы печати Святейшего престола о. Федерико Ломбарди охарактеризовал ее как свидетельство большого внимания во всем мире к нововведениям Папы. Однако официальный представитель Ватикана подчеркнул, что позитивная оценка деятельности Папы Франциска не должна заставлять журналистов плохо писать о его предшественнике на Апостольском Престоле Бенедикте XVI.

Также напомним, что недавно в Ватикане заявили о намерении защитить авторские права на изображение Папы Римского: «Госсекретариат Ватикана намерен производить систематический надзор с целью мониторинга способов использования изображений Святейшего Отца и гербов Святейшего Престола и в случае необходимости предпринимать соответствующие меры». Как сообщалось в заявлении пресс-службы Ватикана, это решение связано с резким увеличением продаж футболок и прочих сувениров с изображением понтифика.