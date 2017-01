Папа Римский призывает к молитве за мир

К молитве за мир регулярно призывает Папа Франциск в последние дни на своем аккаунте в соцсети «Twitter».

«Нет ничего невозможного, если мы обратимся к Богу в молитве. Мы все можем стать миротворцами», — написал он 30 января.

Nothing is impossible if we turn to God in prayer. We can all be builders of peace.

— Pope Francis (@Pontifex) 30 января 2017 г.