Папа Римский призывает к молитве за мир

К молитве за мир регулярно призывает Папа Франциск в последние дни на своем аккаунте в соцсети «Twitter».

«Нет ничего невозможного, если мы обратимся к Богу в молитве. Мы все можем стать миротворцами», — написал он 30 января.

Nothing is impossible if we turn to God in prayer. We can all be builders of peace. — Pope Francis (@Pontifex) 30 января 2017 г.

Также 29 января, в Международный день молитвы за мир в Святой Земле, Папа обратился с такой молитвой:

«Господи, Боже покоя, услышь наши молитвы и даруй нам мир на Святой Земле. Шалом, салям, мир!».

Lord, God of peace, hear our prayer and grant us peace in the Holy Land. Shalom, salaam, peace! — Pope Francis (@Pontifex) 29 января 2017 г.

В этом году участниками этой общей молитвы, совершаемой с 2009 г. по инициативе нескольких католических молодежных организаций ежегодно, стали жители десяти тысяч городов по всему миру.

«По-человечески говоря, мы видим деятельность, направленную против мира, которая показывает, что примирение с каждым днем ​​становится все труднее достижимым», — сказал епископ Латинского Патриархата Иерусалима Уильям Шомали в комментарии для Радио Ватикана. В качестве примера он привел расширение еврейских поселений на палестинских территориях, отсутствие прямых переговоров, постоянные акты насилия.

В рамках Международного дня молитвы по улицам Рима прошел «Караван мира», с участием 3 тыс. членов итальянской организации «Azione Cattolica». Среди них были дети и молодые люди, которые шли бок о бок вместе со своими учителями. Они завершили свое шествие на площади св. Петра, где приняли участие в молитве «Ангел Господень» со Святейшим Отцом. Представители молодежи прочитали из окна Апостольского дворца специальное Папское послание о мире.

По материалам Radio Vaticana