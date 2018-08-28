Папа Римский не приедет на съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астану

На VI съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане 10-11 октября, будет представитель Святейшего Отца.

Папа Римский Франциск не приедет на VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане 10-11 октября. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на министра общественного развития Дархана Калетаева.

«Нет, его не будет. Будет его представитель», — сказал Калетаев, отвечая на вопрос об участии Папы Римского в предстоящем съезде.

Вместе с тем он подчеркнул, что в числе участников мероприятия ожидаются государственные деятели ряда стран. «Есть серьезные фигуры в числе делегатов. Президент Сербии ожидается, вице-президент Индонезии. Очень много религиозных лидеров», — добавил он.

Ранее спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал госсекретарю Ватикана приглашение президента Нурсултана Назарбаева Папе Франциску, чтобы тот принял участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Тогда кардинал поблагодарил за приглашение, отметив, что форум «приобретает все большую популярность в мире», и заверил, что Ватикан будет и впредь поддерживать усилия президента Казахстана по установлению мира и согласия между последователями всех вероучений»

Нынешний съезд будет посвященный теме «Религиозные лидеры за безопасный мир».