Папа Римский не планирует в 2017 году посещать Россию

Папа Римский Франциск не планирует в 2017 году визит в Россию, об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику Zeit.

«В Россию я не могу поехать, потому что тогда мне нужно будет (поехать) и на Украину», — сказал понтифик.

Он добавил, что в 2017 году хочет посетить Португалию, Индию, Бангладеш и Колумбию. По словам Папы Франциска, он также хотел бы съездить в Южный Судан, но оговорился, что не думает, что это возможно.

«Предполагалась поездка в Демократическую республику Конго, но при (президенте) Кабиле я не поеду… Потом, кажется, прорабатывается визит в Египет. Кажется, календарь забит, да?» — заявил Папа Франциск.

Историческая встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла в февраля 2016 года в Гаване породила множество сценариев дальнейшего развития православно-католического диалога. Эксперты не исключали новой встречи первоиерархов, в том числе для обсуждения украинского конфликта, отмечая, что сначала должна состояться встреча в одном из европейских городов.

Первая в истории встреча Папы Римского и Патриарха Московского продолжалась более двух часов и закончилась подписанием совместной декларации, а также дала надежду на формирование нового этапа в отношениях Русской Православной и Римско-Католической Церквей. Духовные лидеры призвали международное сообщество предотвратить вытеснение христиан с Ближнего Востока, сохранить традиционные христианские ценности в Европе, выразили надежду на преодоление раскола на Украине на основе канонических норм и сделали ряд других важных заявлений по актуальным проблемам современного общества.

В декабре 2016 года Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, прибывший с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявил, что понтифик может приехать в Донбасс для встречи с верующими, сообщает РИА Новости.