Папа Римский назвал «популистами» правоконсервативных политиков Европы

«Цветами эгоизма» назвал усиление влияния правых политиков в Европе Папа Франциск, выступая перед деятелями Европейского Союза 24 марта 2017 года — накануне 60-летия подписания Римского договора.

Святейший Отец призвал власти стран Евросоюза активнее бороться с распространением популистских движений, представители которых, по словам понтифика, не способны осознать «узость своих взглядов».

«Укрепление солидарности между странами Евросоюза является действенным лекарством против распространения популизма», — сказал понтифик.

Также Франциск заявил, что «необходимо снова начать мыслить по-европейски, чтобы защититься от опасности серого однообразия или триумфа партикуляризма».

Папа Франциск также предостерег европейских политиков от использования эмоций сограждан для повышения собственного рейтинга.

Глава Католической Церкви подчеркнул, что Европейский Союз сможет преодолеть нынешний кризис, если вернется к идеалам своих основателей. Дух европейской солидарности, по мнению Франциска, не должен ограничиваться экономическими и финансовыми требованиями.

«Учредители Евросоюза говорили о том, что Европа — это не свод правил, которых нужно следовать, и не собрание протоколов и процедур, которые необходимо соблюдать», — напомнил Папа Римский. В центре внимания, по его словам, должен всегда находиться человек. «Европа — это способ понять людей, исходя из их трансцендентного неотъемлемого достоинства», — сказал понтифик.

Источник: Седмица.ру