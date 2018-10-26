Папа Римский Франциск стал первым игроком Pokemon Go для католиков

Первым зарегистрированным пользователем в новой игре с элементами дополненной реальности, выпущенной католической организацией Fundacion Ramon Pane стал Папа Римский Франциск, — cообщает «Мойка-78».

Принцип работы католической игры схож с интерфейсом популярной мобильной игры Pokemon Go. Отличие от предшественника заключается в том, что вместо разноцветных монстров игрокам предлагается найти Христа и апостолов. Помимо этого, игрокам нужно искать библейских персонажей, общаться с другими братьями по вере, которые также зарегистрированы в игре. У всех игроков есть возможность посещать офлайн-встречи, которые проводят верующие ловцы виртуальных апостолов.

Отмечается, что приложение доступно бесплатно во встроенных магазинах мобильных устройств.