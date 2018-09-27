Папа Римский: человеческое достоинство выше прибыли

26 сентября Папа Франциск направил послание на испанском языке участникам Межрелигиозного форума, который в эти дни проходит в Буэнос-Айресе в рамках саммита «Большой двадцатки».

Святейший Отец отмечает, что религии могут внести особый вклад в развитие, которое обеспечит достойное будущее для всех. Прежде всего, религии могут показать плодотворность конструктивного диалога, находящего оптимальные решения. В таком диалоге стороны не отказываются от собственной идентичности, но создают уважительные человеческие отношения, ибо внимание к тому, кто думает иначе, способствует взаимному обогащению. Будущее, подчёркивает Папа, — в «уважительном сосуществовании» различий, а не в утверждении единой «теоретически нейтральной» мысли.

Святейший Отец с беспокойством отмечает, что в мире укрепляется «технократическая парадигма развития», которой присуща логика доминирования ради экономических интересов и прибыли. Однако любая попытка «подлинного развития» в области экономики, общества или технологий обязана учитывать достоинство человека: именно человек является «автором, центром и целью всей экономической и социальной жизни».

В этой перспективе Папа Франциск подчёркивает, что религии должны предлагать «новый взгляд на реальность и человека». Нужно стремиться к устойчивому развитию и защищать наш общий дом, заботясь обо всей человеческой семье. «Мы можем, — пишет в заключение Святейший Отец, — трудиться вместе как инструменты Бога, охватывая заботой творение»; в это дело каждый может внести вклад своей культурой и верой.

Источник: Vatican News