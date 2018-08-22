Папа: религиозной свободе противостоят две идеологии
Святейший Отец принял на аудиенции законодателей-католиков.
Утром 22 августа Святейший Отец встретился в Малом зале Павла VI с участниками ежегодного съезда законодателей-католиков, который проходит в городе Фраскати. В центре осбуждений – религиозная свобода и свобода совести. Папа Франциск отметил, что этой теме посвящен один из важнейших документов Второго Ватиканского собора – «Dignitatis humanae», датированный 7 декабря 1965 года. В тот исторический момент соборные Отцы прежде всего имели в виду режимы, которые, признавая в своих конституциях свободу вероисповедания, на деле предпринимали все усилия для того, чтобы искоренить религию или во всяком случае сделать исповедание веры трудным и небезопасным.
Сегодня – сказал далее Папа – помимо того, что подобные режимы еще существуют в некоторых странах, положение христиан и других религиозных меньшинств осложняется фундаментализмом. «Религиозная свобода и свобода совести, — пояснил Св. Отец, — вынуждены считаться с двумя противоположными, но одинаково опасными идеологиями: секуляристским релятивизмом и религиозным – а в действительности псевдорелигиозным – радикализмом». Мы сталкиваемся с реальной угрозой «борьбы с экстремизмом и нетерпимостью с помощью тех же экстремизма и нетерпимости, в том числе в поведении и в словах».
В этих условиях законодатели могут столкнуться со «скрытыми или явными формами обструкционизма». Не впадая в соблазн чувствовать себя жертвой или героем, отметил Папа, «политик-христианин, как и всякий крещеный, прежде всего со смирением и мужеством призван давать свое свидетельство, а также правомочно выдвигать законопроекты, соответствующие христианскому взгляду на человека и на общество, и всегда искать сотрудничества со всеми, кто его разделяет».
Источник: Vatican News
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