Папа: религии призваны выступать в защиту мира, против войны и терроризма

Все религии призваны «молиться и сотрудничать на благо мира», возрождая «гармонию во многих частях мира, растерзанных войной и терроризмом». С таким призывом Папа Франциск обращается в специальном послании к преподобному Коэю Морикаве, верховному священнику японской буддийской школы Тэндай. Послание, доставленное и зачитанное поместными церковными иерархами и представителями Святейшего Престола, приурочено к началу XXX межрелигиозной молитвенной встречи о мире, которая в эти дни проходит в святилище на горе Хиого в японском городе Киото.

Святейший Отец тепло приветствует участников встречи — представителей различных религиозных традиций, заверяя их в своей духовной близости и присоединяясь к их молитвам о мире.

«Этот ежегодный религиозный саммит, — пишет Папа, — вносит значительный вклад в созидание духа диалога и дружбы, который позволяет последователям мировых религий прокладывать сообща новые стези мира в нашей человеческой семье». Именно молитва вдохновляет и поддерживает наше стремление к миру; она «помогает углубить наше взаимное человеческое уважение, укрепляет узы любви между нами и вдохновляет на энергичные усилия по продвижению справедливых отношений и братской солидарности».

Святейший Отец подчёркивает, что в современном мире, отмеченном насилием, терроризмом и растущими угрозами нашему общему дому, свидетельство молитвы и общей обеспокоенности «передаёт важнейшее послание людям доброй воли». Будучи людьми веры, «мы убеждены, что прочный мир действительно возможен, ибо знаем: нет ничего невозможного, если мы обратимся к Богу в молитве», — пишет Папа Франциск.

Впервые молитвенная межрелигиозная встреча о мире на горе Хиого была проведена в августе 1987 года; примером и вдохновением для неё стал исторический Всемирный день молитвы о мире в Ассизи 27 октября 1986 года. Дата проведения молитвенной встречи в буддийском святилище была выбрана в память о трагедии атомной бомбардировки Хиросимы.

На фото — Папа Иоанн Павел II на первом Всемирном дне молитвы о мире в Ассизи (27 октября 1986 года)

Источник: Радио Ватикана